C’è una promettente cura contro l’emicrania

Tredici - c’era proprio bisogno di una seconda stagione? : Non appena è stata annunciata la seconda stagione della serie cult di Netflix Tredici, mi sono chiesta se ci fossero dei reali motivi, oltre a quelli commerciali, tali da giustificare la continuazione della serie. La prima stagione era in qualche modo compiuta: avevamo avuto modo di vedere tutta la discesa agli inferi della giovane Hannah Baker fino alla disperata ed angosciante morte della ragazza (in una drammatica scena nella vasca da bagno ...

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non C’è nessuna connessione con fuga di notizie su contratto di governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

C'è una nuova bozza di programma Lega-Movimento 5 Stelle : Dovrebbe essere quella definitiva, o quasi, e oggi sarà esaminata da Salvini e Di Maio che dovranno decidere anche sul punto più problematico: la scelta del presidente del Consiglio

C'è una nuova inquietante teoria sull'incidente al volo MH370 : Un affidabile team di investigatori sostiene che sia stato pianificato dal pilota, e la prova principale è una strana manovra

Mondiale per Club - nel 2021 scatta una nuova edizione : tra le squadre invitate C’è anche il Milan : Il Milan è tra le squadre invitate alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che scatterà dal 2021 Una nuova edizione del Mondiale per Club sta per essere sdoganata a partire dal 2021, anno scelto come lancio di questa rinnovata manifestazione. I criteri di qualificazione non sono stati ancora ufficializzati, ma la Gazzetta dello Sport ha reso noto oggi che una delle squadre partecipanti sarà il Milan, invitata ufficialmente insieme ad ...

C’era una volta Roma … Il Colosseo : Chiamato dagli antichi Romani “Anphitheatrum Flavlum”, il Colosseo è il più grande anfiteatro al mondo ed il più famoso ed imponente monumento della Roma Antica. Chiamato Colosseo per la sua grande mole architettonica, è lungo 188 metri, largo 156 ed alto 50 metri e le arcate che lo decorano perimetralmente, sono 80. Situato nel centro di Roma nel rione Monti, rappresenta, secondo la leggenda, l’ingresso agli inferi, una delle sette porte ...

“Mi è preso un colpo”. Amici - Maria De Filippi ko. La confessione da Silvia Toffanin - nel discorso c’entra ancora una volta Biondo : Se le ragazzine lo amano lo stesso non può dirsi dei giudici che non perdono occasione per sottolineare le sue mancanza. Eppure, nel bene e nel male, Biondo è il vero protagonista di questa edizione 2018 di Amici. Un futuro incerto il suo, un passato che ha fatto sobbalzare sulla sedia Maria De Filippi che lo ha raccontato da Silvia Toffanin nello speciale che Verissimo dedica ad Amici. La conduttrice spiega, in particolare, che quando ha ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” racconta Firenze - la culla del Rinascimento : Da Palazzo Gondi progettato da Giuliano da Sangallo a uno dei giardini privati più grandi d’Europa a Palazzo Corsini con vista mozzafiato sull’Arno. È il viaggio nella città culla del Rinascimento, Firenze, protagonista di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 14 maggio alle 22.35 su Rai 5. Dopo una dovuta sosta in piazza della Signoria, museo a cielo aperto, la prima tappa è Palazzo Gondi: il Marchese Bernardo e sua ...

Scampia - dopo 40 anni apre una libreria nel quartiere : “Dove c’era una stanza del buco oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...

Maurizio Crozza ancora una volta negli esilaranti panni del regista Paolo Sorrentino e la sua immancabile "suora che fuma"

Dossier anti-Juve - la Fifa risponde ai Neoborbonici napoletani : “apriremo inchiesta”. E C’è l’ombra di una nuova Calciopoli… : C’è l’ombra di una nuova Calciopoli in Italia dopo che, l’ufficio legale del Movimento Neoborbonico, ha inviato un Dossier con una richiesta di intervento all’ufficio legale della Fifa dove vi è l’analisi dettagliata di 20 partite con episodi dubbi e una serie di quesiti relativi alla gestione di prestiti e cartellini dei calciatori e ai presunti finanziamenti dell’Associazione Italiana Arbitri. La Fifa, con ...

Il doppio finale di C’era una volta al via : chi morirà e chi avrà il suo lieto fine? Le rivelazioni di Ginnifer Goodwin e Josh Dallas : doppio finale di C'era una volta al via negli Usa dove proprio oggi, 11 maggio, e venerdì prossimo, 18 maggio, andranno in onda gli ultimi due episodi della settima e ultima stagione della serie. "Homecoming" e "Leaving Storybrooke" sono i titoli degli ultimi due episodi che riporteranno i nostri eroi dove tutto è iniziato per lo scontro finale con il villain pronto a portare via il lieto fine a tutti quelli che lo hanno ottenuto in questi ...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane forse perché recito come una cagna. Il Grande Fratello? Non C’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...