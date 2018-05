C' è un nuovo allarme per i mercati | ma stavolta arriva dal Papa

L’allarme degli esperti : “Dai maiali il nuovo virus che minaccia la salute umana” : Una nuova minaccia alla salute umana arriva dai maiali. Un virus suino recentemente identificato, infatti, secondo un team internazionale può facilmente trovare la sua strada nelle cellule di esseri umani e altre specie, come si è visto da uno studio condotto in laboratorio. Una scoperta che solleva lo spettro di potenziali e insidiose nuove epidemie. I ricercatori della Ohio State University negli Usa e dell’Università di Utrecht nei ...

Oms - preoccupa il nuovo allarme Ebola in Congo - : Nel Paese dell'Africa centrale è stata accertata la prima morte legata alla patologia e sono diversi i decessi sospetti. L'agenzia delle Nazioni Unite attende l'autorizzazione ufficiale delle autorità ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro : Roma, nuovo allarme incendi su autobus: in fiamme un veicolo in centro Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull’85 che percorreva via dei Fori Imperiali è scattato il sistema ...

India - nuovo allarme tempesta per Agra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti/ nuovo flirt al Grande Fratello 15? Allarme per Nina Moric : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello 15. Nuovo flirt in arrivo? È Allarme per la fidanzata Nina Moric(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Bullismo - nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa 'Ti sciolgo nell acido' : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professorè'. È allarme Bullismo: da Lucca a Venezia, da Chieti a Velletri, dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Bullismo - nuovo allarme : minacce a professoressa in classe - obbligo di dimora per studenti che picchiavano compagno : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professore''. E' allarme Bullismo. Da Lucca a Venezia, da Chieti a Velltri dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

La Cgia lancia l'allarme : "Il nuovo governo dovrà fare una manovra da almeno 18 - 5 miliardi" : Il nuovo governo dovrà predisporre entro la fine 2018 una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i conti pubblici e per far fronte a uscite ...

Torna l’Ebola a Pisa sui social : bufala o nuovo pericoloso allarme in Italia? : Sta nuovamente girando in queste ore sui social, soprattutto su Facebook, la notizia riguardante presunti casi di Ebola a Pisa, con tanto di foto riguardanti il braccio di un migrante che avrebbe portato la pericolosissima malattia in Italia. Si tratta di una bufala o di un allarme che bisogna tenere in forte considerazione? Proviamo a ricostruire la vicenda, divenuta improvvisamente attuale oggi 7 aprile per tutti coloro che sono soliti ...

Corea del Nord - nuovo allarme dal Giappone Video : Tra meno di un mese, esattamente il 27 aprile, il dittatore NordCoreano Kim Jong-un incontrera' il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, in quello che sara' il terzo summit della storia tra i due Paesi. Tutto sembra spingere verso la distensione al 38° parallelo e, più in generale, nell'intera area, soprattutto dopo la visita di Kim in Cina [Video] e la conferma di un incontro con Donald Trump ancora da fissare. Eppure c'è chi non si fida ...

Napoli - nuovo allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall'allarme di ...

Napoli - nuovo allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore...

WHATSAPP/ Scatta un nuovo allarme tra gli utenti dell'app - ma è davvero una bufala? : WHATSAPP, chattare con gli amici e divertirsi: la possibilità di salvare le Gif tra i preferiti è la grande novità in arrivo per l'applicazione più scaricata in Italia nello scorso anno.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:57:00 GMT)