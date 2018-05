C' è l' Egitto dietro la «resa» di Hamas a Gaza

ilgiornale

: #Egitto Giornalisti, attivisti per diritti umani e membri dell’opposizione perseguitati anche dietro le sbarre - amnestyitalia : #Egitto Giornalisti, attivisti per diritti umani e membri dell’opposizione perseguitati anche dietro le sbarre - RossEleven : @palmex62 @federiconero Vuoi che mi faccia piacere vedere tanta violenza, i morti?? No, non è così, OVVIAMENTE. Ma… - Conox_it : ?Il potere degli Illuminati dietro la Musica? Il video di Katy Perry 'Dark Horse' è divertente e colorato, ed è amb… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Tra Israele enon c'è di mezzo solo il leader turco Recep Tayyip Erdogan, che con le elezioni tra un mese soffia sempre più forte sul fuoco dell'odio anti-israeliano: c'è anche, e forse soprattutto, Abdelfattah al-Sisi, presidente di quell'che cerca di porsi come interlocutore fra Israele e palestinesi, forte delle buone relazioni che intrattiene con entrambi, oltre che della geografia.Così, se da una parte l'aspirante Sultano di Ankara non fa che alzare i toni contro lo Stato ebraico, dall'altra il generalissimo del Cairo si impegna per spingere, che governa, su posizioni più ragionevoli. E non è improbabile che ci sia stato proprio al-Sisila scelta apparentemente inspiegabile di trattenere le masse palestinesi della Striscia dallo scatenarsi nella annunciata giornata campale contro Israele di martedì scorso.Le Monde scrive che Ahmed Youssef, una delle ...