Cav capo del governo? Per la Lega è fuori tempo masimo

ilgiornale

: Auguri grande capo cav @__mario8__ - frln86 : Auguri grande capo cav @__mario8__ - 53Cisar : RT @AugustoMinzolin: Dato che Salvini e Di Maio non sanno che pesci prendere per il Gov al punto da pensare al più tecnico dei tecnici, Mas… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) "Sono disponibile a guidare undi centrodestra". Così Silvio Berlusconi, durante la visita ad Aosta in vista della campagna elettorale per le Regionali, ha "chiamato" il Quirinale per dichiararsi disponibile a guidare undi centrodestra nel caso in cui l'esecutivo die M5S non dovesse decollare. Disponibilità che da Via Bellerio sarebbe stata definitamassimo."Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico", sono state le parole del Cav che si è detto convinto che "quello che dovrebbe accadere dovrebbe essere la possibilità di dare l'incarico al centrodestra di presentare un proprio programma al parlamento dove saremmo sicuri di ottenere la maggioranza e dare vita ad unche potrebbe durare per molto, anche per tutta la legislatura". Secondo fonti leghiste ...