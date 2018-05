Caso Tortora | la figlia Silvia | «Trent’anni dopo niente è cambiato»

vanityfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) «Dal mio punto non ènulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto».lo ribadisce alla vigilia di un anniversario che per lei è personale, il sacrificio di suo padre, ma che ènazionale universale di mala giustizia. Il 18 maggio del 1988 moriva Enzo. Giornalista e conduttore televisivo (Portobello aveva 28 milioni di telespettatori) è definizione limitata perchéè stato protagonista del più clamoroso errore giudiziario dell’Italia repubblicana. Aveva 59 anni. Lo uccise un tumore ai polmoni, ma era lui stesso a dire che gli avevano fatto scoppiare dentro una bomba al cobalto con quelle accuse ingiuste, gli anni in carcere, l’arresto spettacolarizzato. L’accusa partita dalla Nuova Camorra Organizzata era infamante e falsa:corriere della droga. Sette mesi in carcere e molti altri ai domiciliari, nella sua casa milanese, nei ...