Caso Ceste | la Cassazione conferma condanna 30 anni per il marito

Il Caso Elena Ceste/ Che ruolo ha avuto Michele Buoninconti nella morte della donna? (Quarto Grado) : Il caso Elena Ceste , che ruolo ha avuto Michele Buoninconti nella morte della donna? La Cassazione si esprimerà tra una settimana in merito alla situazione. (Quarto Grado) (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:28:00 GMT)

“Cosa sta facendo ai suoi figli”. Caso Elena Ceste : Michele Buoninconti choc. Succede da un po’ di tempo e ora - dalla famiglia della moglie - corrono ai ripari : Mancano pochi mesi all’avvio del processo in Cassazione che vede imputato Michele Buoninconti, l’uomo accusato e condannato, in primo e in secondo grado, a 30 anni di reclusione per l’omicidio della moglie Elena Ceste. Si è sempre detto innocente Michele Buoninconti, ha sempre sottolineato come la giustizia con lui abbia preso un abbaglio. E continua a proclamare dal carcere la sua innocenza. Per la difesa Elena è morta ...