Carenza di Vitamina D | come evitarla? I consigli degli esperti per una corretta assunzione

Farmaci : i più prescritti sono quelli per il cuore e per la Carenza di vitamina D : Il farmaco più prescritto in Italia continua a essere la cardioaspirina* (medicinale antiaggregante), nonostante il calo delle prescrizioni (-1,4% rispetto al 2016), seguita dal dibase* (farmaco per le carenze di vitamina D), in leggera crescita (+0,5%). In forte aumento i consumi del farmaco equivalente metformina Teva (per il trattamento del diabete di tipo 2). Lo indica Federfarma nel suo monitoraggio periodico. Anche nel 2017 i Farmaci per ...