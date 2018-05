Carcere di Opera | detenuto a rischio radicalizzazione evaso durante il ricovero

Operazione Black Widows per "faida dei boschi" : 5 fermati restano in Carcere - 2 liberi : Vibo Valentia - Non è stato convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda di Catanzaro lunedì scorso nell'ambito dell'...

Il Papa in Carcere lava i piedi ai detenuti e confida mi devo operare agli occhi : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Fuori dal carcere , su via della Lungara, il cartello dei Radicali: 'benvenuto Papa Francesco' e sotto, più in piccolo che si leggeva, www.aministiasubito.it, ...

L'incubo di un operaio : arrestato per uno scambio di persona e in Carcere da innocente : Da quel giorno è costretto a prendere gli ansiolitici. Da quel giorno, nonostante in vacanza lui non ci sia mai andato, non ha più ferie al lavoro. Anzi, da quel giorno - se non fosse stato per la caparbietà del suo avvocato -...