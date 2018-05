Cani al mare a Rimini | il Comune prepara il regolamento

Sfamare Cani e gatti - un business che sfonda i 2 miliardi : I croccantini per Fido e quelli per Micio sono un business che non conosce crisi: vola a oltre 2 miliardi di euro il mercato del pet food in Italia, che fa riferimento a una popolazione di circa 60 ...

VulCani : è possibile fermare un flusso di lava? Ecco i precedenti nella storia : Negli ultimi giorni, il vulcano Kilauea ha aperto almeno 12 fratture che continuano ad emettere lava per le strade della suddivisione di Leilani Estates, incenerendo le abitazioni e costringendo all’evacuazione di migliaia di residenti. Ma mentre la lava si fa strada nelle aree residenziali, fa sorgere una domanda: si può fare qualcosa per fermarla? Come dimostra la storia, la risposta è sì, ma in alcuni casi solo temporaneamente. Gettiamo, ...

Usa collari elettrici e steroidi per trasformare i suoi Cani in assassini - finisce in carcere : Un 39enne australiano è stato dichiarato colpevole di dieci reati ed è stato condannato a 7 mesi di carcere. Avrebbe usato tecniche di addestramento crudeli per i suoi sei cani per renderli più aggressivi. Gli animali avevano ferite e cicatrici compatibili con i combattimenti.Continua a leggere

Boicotta Netflix : in Brasile Lula contro O'MeCanismo e i genitori USA provano a fermare Tredici : #DeleteNetflix è la campagna lanciata in Brasile contro O'Mecanismo - The Mechanism la serie tv originale di Netflix disponibile sulla piattaforma, creata da Jose Padiha già produttore di Narcos, che racconta lo scandalo Lava Jato (letteralmente Autolavaggio), che ha travolta i vertici della nazione fino all'ex Presidente Lula, che rischia fino a 12 anni di carcere.Il fronte anti-Netflix si allarga dal Brasile agli Stati Uniti dove il ...