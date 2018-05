Cancro | tra costi e burocrazia curarsi è una corsa a ostacoli

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) "Ho un paio di pazienti che dovrebbero iniziare la terapia". "Siamo a dicembre. Non puoi far slittare tutto di un mesetto? Per quest'anno abbiamo finito i soldi, riparliamone con il prossimo bilancio". Quante volte primari di oncologia e direttori hanno avuto uno scambio di battute del genere? Troppe.In base a una prima indagine "etica" - svolta dalle associazioni oncologiche Favo e Aiom - emerge che il 71% dei medici si è sentito in difficoltà sui trattamenti terapeutici da proporre al paziente malato di: necessari ma troppo costosi per l'ospedale o troppo difficili da reperire. Tanto che il 17% degli oncologi ammette di aver rimandato di qualche settimana le terapie per ragioni di bilancio, a dimostrazione del fatto che esigenze mediche, etica professionale e budget finanziari siano sempre più inconciliabili. "Il problema esiste - denuncia Francesco De Lorenzo (nella foto), ...