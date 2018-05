Campionati Nazionali Universitari | Toma | «Modello da replicare»

Successo per i Campionati Nazionali di bench press e dead lift 2018 : ... Dynamic Club, Fitness Therapy Center, New Gym & Joey, Centro Sport e Benessere, Sport e Salute, Gold's Gym Paola, Olympia, Power Team, Athena, New Salus, Fun Sport Center, Free Time Sersale, Sport ...

Canoisti universitari in arrivo per i Campionati Nazionali del Cus : TARANTO - Canottaggio, canoa e kayak sono le specialità sportive che saranno protagonisti a Taranto per i Campionati nazionali universitari degli sport remieri da domani, 10 maggio, sino al 12 maggio. Il Centro universitario Sportivo , Cus, Bari ha infatti ottenuto dal Cus Italiano l'incarico di organizzare l'importante evento, scegliendo come ...