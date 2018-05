CAMERATA POLIFONICA SICILIANA Wine Notes 2018 dal 18 marzo al 3 giugno DAMEINCANTO

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA Wine Notes 2018 dal 18 marzo al 3 giugno COMPAGNIA GUADALMEDINA : Dal 2008 porta in scena spettacoli di flamenco in giro per la Sicilia e l'Italia ed anche all'estero. Conduce corsi e stages di chitarra, canto, cajon, compás e teoria del flamenco. Pilar Escamilla ...