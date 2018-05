Cambridge Analytica alza bandiera bianca e va in bancarotta negli Stati Uniti

Mark Zuckerberg riferirà a Bruxelles sullo scandalo Cambridge Analytica - ma a porte chiuse : Dopo settimane di negoziati, il Ceo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha accettato di incontrare degli eurodeputati a Bruxelles. La riunione, destinata a spiegare l’uso dei dati personali di milioni di utenti del social network alla luce dello scandalo Cambridge Analytica, avverrà a porte chiuse. Zuckerberg “sarà a Bruxelles appena possibil...

Christopher Wylie - il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Christopher Wylie, l’uomo senza il quale il nome “Cambridge Analytica” sarebbe rimasto per tutti solo il nome di un’azienda, domani testimonierà davanti al Senato degli Stati Uniti. E sembra non vedere l’ora. Nel tweet che ha pubblicato, nel quale allega la lettera d’invito ricevuta, conferma ...

Cambridge Analytica - Grillo : 'Non vedo lo scandalo - siamo manipolati dalla pubblicità' : 'Non vedo lo scandalo se non ci si comporta come un bambino", ha detto, " è così ovvio che siamo costantemente monitorati e manipolati sia nella pubblicità che in politica '. Il commento giunge quasi ...

Facebook - l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica : Facebook, l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica Facebook, l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica Continua a leggere L'articolo Facebook, l’Fbi apre un’inchiesta su Cambridge Analytica proviene da NewsGo.

Beppe Grillo sul caso Cambridge Analytica : "Non vedo dov'è lo scandalo. Siamo manipolati dalla pubblicita" : Per Beppe Grillo le fake news e il caso dei dati usati da Cambridge Analytica per scopi elettorali non sono da considerare "uno scandalo". Nella lunga intervista rilasciata a The Newsweek, il fondatore del Movimento 5 Stelle spazia da un argomento all'altro, passando dalla politica alla comunicazione, al suo ruolo pubblico e al lavoro di comico. "Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica?", gli chiede il giornalista Manfred ...

Privacy : Grillo - Cambridge Analytica? Non vedo lo scandalo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica? “Non vedo lo scandalo se non ci si comporta come un bambino. E’ così ovvio che siamo costantemente monitorati e manipolati sia nella pubblicità che in politica”. Così Beppe Grillo in un’intervista su Newsweek rilanciata dal suo blog. L'articolo Privacy: Grillo, Cambridge Analytica? Non vedo lo scandalo sembra essere il primo su ...

Cambridge Analytica - indagine di Fbi e dipartimento Giustizia Usa - : Lo svela il New York Times. Gli inquirenti hanno interrogato diversi ex dipendenti e i rappresentanti delle banche legate al business dell' azienda protagonista dello scandalo dei dati

Facebook : Nyt - indagine Fbi su Cambridge Analytica

Facebook - media : possibile caso simile a Cambridge Analytica - : Secondo il settimanale New Scientist, si sarebbe verificata un'altra fuga di dati, che coinvolgerebbe tre milioni di utenti. Intanto la società di Zuckerberg ha annunciato che nei primi tre mesi del ...

Facebook - media : possibile caso simile a Cambridge Analytica : Facebook, media: possibile caso simile a Cambridge Analytica Secondo il settimanale New Scientist, si sarebbe verificata un'altra fuga di dati, che coinvolgerebbe tre milioni di utenti. Intanto la società di Zuckerberg ha annunciato che nei primi tre mesi del 2018 sono stati disattivati 583 milioni di account ...

Cambridge Analytica e Big Data : a che punto siamo? : La Psicometria è una scienza molto complessa, cerca di individuare metodi per comprendere e misurare le attitudini degli esseri umani, gli stili di vita, i desideri, i gusti, … , che possiamo ...

Lo scandalo Cambridge Analytica non ha cambiato le abitudini di chi usa Facebook : Altro che sindrome di Stoccolma. Gli utenti di Facebook restano fedeli al social network anche dopo lo scandalo dei dati di Cambridge Analytica, con i tre quarti che si dicono attivi sul loro profilo. Secondo un sondaggio condotto da Reuters e Ipsos, e pubblicato sul sito di Reuters, la metà degli utenti americani di Facebook afferma di non aver ...