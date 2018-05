Call of Duty | Black Ops 4 | eliminata la campagna single player

Call of Duty : Black Ops 4 - le novità : 99% multiplayer e un po’ Fortnite : Dopo aver annunciato il gioco lo scorso marzo, Activision ha svelato in un evento per la community i primi dettagli del nuovo Call of Duty: Black Ops 4, in arrivo il 12 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e Windows 10. Un capitolo fondamentale per la saga, non solo perché dovrà confermare il successo dell’ottimo WWII, ma soprattutto perché sarà il primo a non avere una campagna da giocatore singolo, puntando tutto sul multiplayer. Ci sarà ...

Call of Duty : Black Ops IIII - provata in anteprima la modalità multiplayer : Quando una persona ama il proprio lavoro fa in modo che chiunque riesca a percepirlo, e Treyarch ci è riuscita alla grande. La passione messa nello sviluppo di questo titolo è palpabile sin dai primi minuti di gioco, è intuibile dai dettagli, dalla cura con la quale ogni arma è stata studiata ad hoc, dal gameplay reso più complesso e variegato. Durante la presentazione ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4 gli stessi developer sono apparsi ...

Activision giustifica l’assenza della campagna in Call of Duty Black Ops 4 : Nella giornata di ieri, Activision e Treyarch con un live streaming in diretta, hanno presentato ufficialmente il nuovo capitolo della serie Call of Duty Black Ops, il quale per la prima volta abbandona la campagna in favore del multiplayer. Inutile dire che la decisione non è piaciuta alla massa, la quale ha espresso il proprio disappunto con dislike e commenti. Quest’oggi Treyarch ci spiega il perchè di questa ...

Niente campagna single-player - una modalità battle royale e molto altro : ecco il reveal ufficiale di Call of Duty : Black Ops 4 : Nella serata di ieri c'è stato spazio per il reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4, nuovo capitolo del franchise Activision che propone una novità davvero radicale per la serie. Della mancanza di una campagna single-player tradizionale e di tutti i dettagli del gioco abbiamo già parlato nella nostra prova ma qui di seguito potete trovare il comunicato ufficiale di Activision e diverse immagini dedicate a questo iconico FPS.Preparati a ...

Perché Call of Duty Black Ops 4 non avrà il single player : Perché Call of Duty Black Ops 4 non avrà il single player cambia direzione e introduce il Battle Royale al posto della campagna single player: lo sviluppatore spiega Perché Perché Call of Duty Black Ops 4 non avrà il single player Call of Duty Black Ops 4 non avrà una campagna single player. La notizia ormai è ufficiale e infatti Treyarch ha già spiegato che il nuovo capitolo del gioco intende puntare soprattutto sulla campagna multiplayer. ...

Call of Duty : Black Ops 4 – Tutto quello che c’è da sapere : Preparati a combattere, perchè Black Ops è tornato! La serie più giocata nella storia di Call of Duty, diventata un fenomeno sociale in Tutto il mondo, ritorna il 12 ottobre con il lancio di Call of Duty: Black Ops 4, un’esperienza di combattimento cruda, realistica e totale. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Black Ops 4 accoglie il Battle Royale a ...

Call of Duty : Black Ops 4 - prova : Los Angeles - Black Ops 4 potrebbe essere il capitolo più rivoluzionario della lunga e gloriosa storia di Call of Duty. Niente campagna, o perlomeno nulla di così strutturato, e all-in su di una modalità battle royale, chiamata Blackout, che andrà a formare il terzo pilastro sul quale poggerà Black Ops. 4. Assieme all'immancabile multiplayer e ad un rinnovato Zombi. Invitati da Activision all'evento di reveal di Call of Duty Black Ops 4, abbiamo ...

Call of Duty : Black Ops 4 - primi trailer e tutte le novità : Quella offerta da Black Ops 4 sarà ' 'una sfida di sopravvivenza con le meccaniche migliori e più raffinate al mondo'' da vivere sulla mappa più grande mai vista nella serie. ll nome della Battaglia ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco i dettagli della modalità zombie : In occasione della live tenutasi oggi, Treyarch ha condiviso con i fan molti dettagli sulla tanto blasonata modalità zombie di Call of Duty Black Ops 4. Come riporta Polygon saranno 3 le mappe disponibili al lancio, ognuna caratterizzata in modo diverso. In "IX" i giocatori affronteranno le orde di non morti in una sorta di un'arena, "Voyage of Despair" sarà invece ambientata in una nave da crociera. Per finire abbiamo "Blood of the Dead", ...

Con Black Ops 4 - Activision e Treyarch mostrano il futuro che attende Call of Duty : Secondo Craig Houston , storywrter di questa nuova campagna Zombie , lo scopo del team era quello di creare un mondo dove potesse capitare ogni cosa. Dai portali dimensionali a salti nel tempo, con ...

Call of Duty : Black Ops 4 non avrà una campagna single player tradizionale : In molti se lo aspettavano, altri ne avevano paura e c'era invece chi lo auspicava. Nel corso del reveal di Call of Duty: Black Ops 4, gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente che il gioco non includerà una campagna single player tradizionale, andando a interrompere una tradizione vecchia quanto l'intero franchise.Black Ops 4 è stato infatti concepito su tre pilastri fondamentali, il celebre comparto multigiocatore, quello Zombies che ...

È ufficiale : Blackout è la modalità Battle Royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Andando a confermare i sospetti largamente circolati negli scorsi mesi, sul palco del reveal di Call of Duty: Black Ops 4 è stata ufficialmente presentata Blackout, una modalità Battle Royale che fa quindi ufficialmente il proprio debutto nella longeva serie di sparatutto pubblicata da Activision.Blackout proporrà la classica formula Battle Royale, ma stando alle parole degli sviluppatori sul palco del reveal lo farà "solo come Black Ops può ...

Call of Duty Black Ops 4 abbandona la campagna per il Multiplayer : Trailer e dettagli sulle modalità : L’evento di presentazione del nuovo Call of Duty Black Ops 4 è appena terminato, vogliamo condividere con voi tutte le novità introdotte in questo nuovo capitolo della serie. Call of Duty Black Ops 4: Tutte le novità Di seguito vi riportiamo tutti gli annunci fatti durante la conferenza: Annunciata la nuova modalità Battle Royale chiamata Blackout, i giocatori potranno utilizzare veicoli di ogni tipo e ...