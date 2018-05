Calciomercato Roma News | Alisson | Sono felice a Roma | il mio pensiero è ora al

Calciomercato Roma - che sorpresa : ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma ha disputato una stagione veramente importante tra campionato e Champions League ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di continuare ad essere grande protagonista. Secondo quanto rivelato da Skysport, potrebbe essere un difensore il prossimo nuovo arrivo in casa giallorossa. Si tratta del 31enne del Porto Ivan Marcano, un difensore centrale di stazza, dall’alto del suo metro e 90. ...

Calciomercato Roma - da Talisca a Kluivert : tutti i giovani nella lista di Monchi : L'eliminazione alle semifinali di Champions League nel doppio confronto con il Liverpool, la certezza di prendere parte alla fase a gironi della massima competizione europea anche nella prossima ...

Calciomercato Roma - Di Francesco apre le porte a Balotelli : “lo seguo da tanto tempo” : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma che ha ottenuto la qualificazione in Champions League, adesso l’obiettivo nell’ultima giornata è di confermarsi al terzo posto in classifica. Ma si pensa anche al mercato della prossima stagione, importanti indicazioni di Di Francesco a Tiki Taka in particolar modo su Balotelli: “Lo avevo già cercato in passato, al mercato penseremo più avanti e abbiamo le idee ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con la Roma? Video : Il Milan ha intenzione di rinforzare la propria rosa dopo le delusioni di questa stagione. Il club rossonero, infatti, dopo avere fatto una campagna acquisti da più di duecento milioni di euro, non è riuscito ad ottenere il suo primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions League. Anzi, rischia anche di non qualificarsi all'Europa League. La squadra non ha certo dimostrato di essere all'altezza di Juventus, Napoli e delle ...

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...

Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news - Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa : Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:00:00 GMT)

MARIO BALOTELLI/ Sfida di Calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)

Calciomercato Roma : Monchi al lavoro Video : Sono gia' molte le voci di mercato [Video] che girano sui social, testate giornalistiche, radio e tv. Dopo la vittoria di domenica contro il Cagliari, alla Roma basta poco per qualificarsi matematicamente alla prossima edizione dell'UEFA Champions League. A questo punto, il ds Monchi è gia' al lavoro per costruire quella che sara' la nuova Roma della stagione 2018/2019, con un occhio anche al futuro. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello ...

Calciomercato Roma - alla scoperta di nuovi Under : tutti i nomi nel mirino di Monchi : Calciomercato Roma – La Roma è al lavoro per il finale di stagione ma a tenere banco è anche il futuro, si stanno valutando le strategie di mercato, in particolar modo Monchi è alla ricerca di nuovi talenti ‘alla Under’, diversi profili valutati nelle ultime ore. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ad un passo l’acquisto di Ante Coric, 21 anni, già nel giro della Nazionale croata, la trattativa ...

Calciomercato - Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato atteso nel weekend in Italia per la firma : Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:10:00 GMT)

Calciomercato - Inter e Roma su Praet. La Samp stringe per il sostituto : il gioiellino croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...