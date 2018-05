Calciomercato Juve | colpo di scena sul futuro di Buffon

Calciomercato Juventus - ecco la coppia di terzini titolari per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è pronta per la festa scudetto, si preannuncia grande spettacolo per la gara di campionato contro il Verona, previsto anche l’addio del portiere Buffon. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per preparare la squadra per la prossima stagione, importanti mosse per quanto riguarda la difesa. Sul fronte terzini via Asamoah, probabilmente Alex Sandro e Lichtsteiner, infortunio anche per Spinazzola, la ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Calciomercato Inter - altro colpo a parametro zero dalla Juventus? : Calciomercato Inter – L’Inter è al lavoro in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio il club nerazzurro si gioca la qualificazione in Champions League. Si valuta anche il mercato e dopo Asamoah si pensa ad un altro colpo dalla Juventus: Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare del suo futuro e ha confermato il mancato accordo per il trasferimento al Borussia Dortmund, tutto saltato. Dunque ancora ...

Calciomercato Juventus/ News - Rogé : preso Pablo Moreno dal Barcellona! (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: i bianconeri puntano a rinforzare il centrocampo, nel mirino ci sono Sergej Milinkovic-Savic e Giacomo Bonaventura.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Alex Sandro ad un passo dallo United : ecco l'erede Video : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci delle grosse novita' in casa Juventus. [Video] Alcuni top player bianconeri, infatti, sono in forte dubbio sul rimanere a Torino. Paulo Dybala, autore di una stagione discontinua, ma comunque di altissimo livello, è to da alcuni top club europei in particolare Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea e potrebbe decidere di lasciare la Juventus, ...

Calciomercato Juventus - sale Godin se va via Benatia : TORINO - Il mercato è fatto di incastri e nel caso della Juventus un sacrificio in nome del bilancio viene fatto ogni estate. Dopo Vidal , 2015, , Pogba , 2016, e Bonucci , 2017, , il maggior ...

Calciomercato Juventus - ecco i nomi sulla lista di Marotta : 1 di 5 Successiva TORINO - Emre Can sarà il primo dei sei colpi juventini per il mercato estivo: il tedesco del Liverpool è vicinissimo anche se non ha ancora firmato. Cosa serve al club bianconero? ...

Calciomercato - incontro Preziosi-Perin : il portiere vuole la Juventus : GENOVA - Enrico Preziosi oggi sarà a Genova e potrebbe essere già il giorno decisivo per conoscere il destino di Mattia Perin . Il presidente del Genoa incontrerà il portiere di Latina e cercherà di ...

Juventus - l'infortunio di Spinazzola cambia il Calciomercato : i dettagli : Brutte notizie per la Juve che al termine di questa stagione calcistica contava di riportare alla base Leonardo Spinazzola. Il ragazzo, però, attualmente all'Altalanta quest'oggi è stato operato a Roma a villa Stuart al legamento del ginocchio destro e al menisco. Questo è sicuramente un bel problema per la Juventus che contava di riprendere Leonardo Spinazzola per sostituire Kwadwo Asamoah che ormai è davvero ad un passo dall'Inter. ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “innesto dal Barcellona” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus ha disputato una stagione positiva che si è conclusa con la vittoria del campionato e la Coppa Italia, delusione invece in Champions League. Adesso è il momento di pensare alla prossima stagione ma in generale il club bianconero guarda al futuro. Una notizia arriva direttamente dalla Spagna, nel dettaglio innesto in prospettiva di quello che viene considerato uno dei migliori prospetti in circolazione: ...

Calciomercato Juventus - il Liverpool su Buffon : Ad interessarsi all'esperto portiere - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - potrebbe essere il Liverpool .

PERIN ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

Calciomercato Juventus - super scambio con i PSG? Video : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa Juventus. In difesa arriveranno Caldara e Spinazzola, protagonisti di una buonissima stagione nelle fila dell'Atalanta. Spinazzola andra' a sostituire Kwadwo Asamoah, che ha deciso di firmare per l'Inter. A centrocampo, invece, il colpo dovrebbe essere Emre Can. Il regista tedesco, to anche dal Manchester City, si liberera' a parametro zero al ...