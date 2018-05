Calcio | l’ammissione sconvolgente di Michel Platini | “Pilotammo il sorteggio dei Mondiali

oasport

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Bisognava organizzare i calendari. Abbiamo effettuato una piccola manovra, in modo che Francia e Brasile non si potessero affrontare prima della finale. Eravamo in casa, bisogna approfittare delle situazioni. Abbiamo passato 6 anni ad organizzare il Mondiale, e non facciamo una piccola manovra?”. Questa l’ammissione di, ex presidente dell’Uefa, suldei1998. Le Roi, numero uno del comitato d’organizzazione in quel periodo, durante la trasmissione France Blue, si è lasciando andare ad una rivelazione, ammettendo come vi fosse stata una chiara strategia per evitare che le due nazionali (Francia e Brasile) si potessero incontrare se non prima della Finale, cosa poi avvenuta con vittoria della selezione transalpina. A questo poi ha aggiunto: “Pensate che gli altri non abbiano fatto lo stesso quando ...