Calcio femminile | Juventus-Brescia | spareggio Scudetto Sfida equilibrata ed

Cristiano Ronaldo diventa produttore : in arrivo serie Tv sul Calcio femminile : Cristiano Ronaldo serie tv calcio femminile. Cristiano Ronaldo è certamente un personaggio a 360 gradi, amato non solo per le giocate in campo e i numerosi trionfi (a breve potrebbe vincere la sua ennesima Champions League), ma anche per i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Il portoghese si appresta infatti a intraprendere una nuova avventura […] L'articolo Cristiano Ronaldo diventa produttore: in arrivo serie Tv sul calcio femminile è ...

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto - cambiano data - orario d'inizio e sede! Programma completo e calendario : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto - cambiano data - orario d’inizio e sede! Programma completo e calendario : cambiano data, orario e sede dello spareggio che assegnerà lo Scudetto di Calcio femminile. Juventus e Brescia si sfideranno domenica 20 maggio (ore 20.45) allo Stadio Silvio Piola di Novara. Il match era originariamente in Programma per sabato 19 maggio (ore 15.00) a La Spezia ma le due società hanno chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di rinviare il match per evitare la concomitanza con la festa della Juventus maschile per il tricolore ...

Calcio femminile - Juventus-Brescia : spareggio Scudetto. Quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : cambiato l’orario! : Sabato 19 maggio si giocherà Juventus-Brescia, spareggio che assegnerà lo scudetto di Calcio femminile. Le due squadre, capaci di concludere il campionato a pari punti (20 vittorie e 2 sconfitte), si affronteranno a La Spezia nel match decisivo che deciderà quali saranno le nuove Campionesse d’Italia. La Lega Nazionale Dilettanti aveva già da tanto previsto che l’incontro si sarebbe dovuto disputare alle ore 15.00 ma nelle ultime ore ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Polonia 0-0 - le azzurrine pareggiano ancora - decisivo il match contro l’Inghilterra : Un altro pareggio 0-0 per la Nazionale femminile Under17 a Marijampole, negli Europei di Calcio di categoria in Lituania. Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Spagna, le azzurrine hanno mantenuto la loro porta inviolata, nel secondo incontro del gruppo B, contro la Polonia in un match con occasioni da una parte e dell’altra: nel primo tempo la squadra allenata da Massimo Migliorini è andata vicina alla marcatura in un paio di circostanze ...

Calcio femminile - spareggio Scudetto Juventus-Brescia : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Sabato 19 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di Calcio femminile. Sarà lo spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Secondo alcune indiscrezioni il match dovrebbe tenersi a La Spezia, alle ...

Calcio femminile - spareggio Scudetto Juventus-Brescia : quando si gioca? Programma - orari e tv : Sabato 19 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di Calcio femminile. Sarà lo spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Secondo alcune indiscrezioni il match dovrebbe tenersi a La Spezia, alle ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : la Juventus sfida il Tavagnacco - il Brescia a Verona a 90' dallo spareggio Scudetto : Mancano 90′ al termine del campionato di Calcio femminile di Serie A e l’equilibrio al vertice permane: Juventus e Brescia in testa con gli stessi punti (57 in 21 match disputati). Ad una giornata dal termine questa è la situazione e le due compagini scenderanno in campo domani con la ferma volontà di centrare la vittoria, sperando che l’altra non faccia lo stesso. Qualora si confermasse la parità, si giocherebbe lo spareggio ...

Calcio femminile - il sogno del Brescia 'Avevamo una sola giocatrice - ora sfidiamo il colosso Juve' : ... che con i tre fratelli guida la Ostilio Mobili, ha cercato sostegni alternativi senza mai rinunciare ai valori dello sport e alla parità di genere. 'L'anno scorso mi hanno 'massacrato' perché il ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Spagna 0-0 - le azzurrine pareggiano all’esordio contro le forti iberiche : La Nazionale Under17 di Calcio femminile di Massimo Migliorini ha fatto il proprio esordio negli Europei di categoria, che oggi hanno preso il via in Lituania. Le azzurrine hanno affrontato la fortissima Spagna, finalista nella passata edizione e vincitrice di tre titoli continentali, ottenendo un pareggio a reti bianche (0-0) da accogliere il sorriso, tenendo conto della forza delle avversarie. Un incontro giocato a viso aperto dalle nostre ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia e Juventus vincono - spareggio vicino per lo Scudetto : Non cambia la situazione in vetta alla graduatoria del campionato di Calcio femminile di Serie A ad una giornata dal termine. Sempre Juventus e Brescia davanti a tutte, con gli stessi punti, e lo spareggio potrebbe diventare realtà. La Vecchia Signora, impegnata sul campo del Chievo, ha ottenuto i tre punti vincendo l’incontro 2-0 per effetto delle marcature di Aurora Galli ed Arianna Caruso. Una prestazione solida quella delle ragazze di ...

Calcio femminile - la serie A e B passano dai Dilettanti alla Figc. La Lnd non ci sta : 'Decisione infelice' : La riorganizzazione dei tornei femminili è realtà e sarà già operativa dal campionato 2018-2019. La serie A e la serie B "in rosa", fino ad oggi gestite dai Dilettanti, saranno sotto l'egida dalla ...