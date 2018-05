“Cacciate anche lui!” GF | altre parole sessiste | il pubblico non perdona e ora chiede la

caffeinamagazine

(Di venerdì 18 maggio 2018) Squalificato dal Grande Fratello Luigi Favoloso per via di una maglietta sessista, gli animi nella Casa non si sono affatto placati. E nemmeno quelli dei telespettatori più social, quelli che non si perdono nemmeno una diretta del reality. Ora, infatti, chiedono la testa di un altro concorrente. Se la t-shirt di Favoloso è stata giudicata sessista,la battuta, pronunciata in confessionale ma poi rivelata agli altri abitanti della Casa, di un altro gieffino lo è. Dunquelui va eliminato, chiedono. E a differenza di quanto accaduto con Luigi, che si è reso protagonista del siparietto che ha fatto infuriare la produzione a notte fonda, quando la diretta su Mediaset Extra è sospesa, l’ultima sarebbe invece avvenuta di giorno, nel tardo pomeriggio. Accade tutto dentro il confessionale ma poi, come anticipato, qualcuno ha “fatto la spia” e in Casa si è ...