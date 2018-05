Butta un pacco di cartone nella “raccolta carta” : rischia di finire in carcere : Butta un pacco di cartone nella “raccolta carta”: rischia di finire in carcere E’ accaduto in Svizzera a un uomo di 75 anni, che per aver gettato un pacco di cartone in un contenitore destinato alla carta è stato rintracciato e multato salatamente. Non riuscendo a pagare la contravvenzione, però, ha rischiato di finire in […] L'articolo Butta un pacco di cartone nella “raccolta carta”: rischia di finire in carcere proviene da NewsGo.