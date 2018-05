: #News #Bush: fiducia del capo della Cia Haspel - CybFeed : #News #Bush: fiducia del capo della Cia Haspel - TelevideoRai101 : Bush: fiducia del capo della Cia Haspel -

L'ex presidente George H. W.esprime soddisfazione per la conferma di GinaCia da parte del Senato. "Si è dedicata in modo coraggioso e disinteressato al servizio del suo Paese - ha osservato l'ex presidente via Twitter - ho grandenel fatto che continuerà ha guidare con efficacia gli uomini e le donneCia nella loro missione vitale per la nostra nazione".(Di venerdì 18 maggio 2018)