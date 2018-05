“Bugiarda | guarda il cellulare!” Uomini e Donne | altarini svelati Tina e Gianni contro

caffeinamagazine

(Di venerdì 18 maggio 2018) Colpo di scena a. Protagonisti del nuovo ‘coppia-gate’ sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tra i due pare che ci sia maretta, entrambi infatti hanno ammesso di voler parlare per chiarire le cose tra di loro. A quanto pare la dama del trono over è assolutamente decisa a voler interrompere la conoscenza e così mette sul tavolo tutte le sue carte di insoddisfazione. Ma qualcosa ha destato interesse e soprattutto ha fatto nascere mille sospetti. Infatti dopo questa breve discussione è arrivato il momento del ballo e la coppia ha danzato insieme tra sorrisetti e sguardi complici. Una nota troppo stonata per non essere notata. ProprioCipollari eSperti hanno avanzato un’ipotesi abbastanza credibile secondo la quale Sossio e Ursula sono molto coinvolti, legati e addirittura in combutta. Secondo gli opinionisti i due si sono messi ...