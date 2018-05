Buffon | Non voglio smettere di sentirmi in gioco

Juventus - Del Genio attacca Buffon : “Non lo stimo. Cambio canale quando vedo…” : Juventus, DEL Genio- Il noto giornalista, Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha commentato il prossimo addio di Buffon alla Juventus, evidenziando la sua non particolare stima per il portiere juventino. “Cambio canale” Il giornalista ha dichiarato: “Non ho visto la conferenza e se mi capita di vederla sarò velocissimo […] L'articolo Juventus, Del Genio attacca Buffon: ...

Buffon e l’addio alla Juventus - Maldini : “ci accomuna l’amore per il calcio - ma non saprei cosa consigliargli” : Paolo Maldini ha parlato dell’addio di Buffon alla Juventus, evitando di dargli un consiglio su quale strada intraprendere adesso “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta“. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di ...

PSG su Buffon! Dalla Francia non hanno dubbi : biennale sontuoso per inseguire il sogno Champions League : Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione che vorrebbe il PSG pronto ad offrire un ricco biennale a Buffon a fine stagione Quest’oggi in conferenza stampa, Gigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus. Dopo tanti anni di vittorie straordinarie, trofei e successi, Buffon ha deciso di svestire la maglia bianconera ma di riservarsi qualche giorno di riflessione per pensare al suo futuro. Se è certo l’addio alla Juventus (almeno da ...

Buffon - addio alla Juventus/ Video - un piccolo tifoso lo fa commuovere : “Non essere triste - perché...” : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: addio alla Juventus. Dove andrà? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:18:00 GMT)

Buffon : “Juventus addio - sabato l’ultima partita. Ma non ho ancora deciso se smettere” : «sabato sarà la ultima partita con la Juventus». Gianluigi Buffon conferma l’addio a fine stagione in conferenza stampa, raccontando il suo stato d’animo: «È una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento. Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto la fortuna di potere co...

Gigi Buffon : 'Lascio la Juventus - ma ho ricevuto offerte importanti per continuare a giocare'. Real e Psg : non molla? : Le clamorose indiscrezioni della vigilia paiono essere confermate: Gigi Buffon lascia la Juventus, ma probabilmente non il calcio. Lo ha detto il diretto interessato nell'attesissima conferenza stampa ...

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : "Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia" : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino. "Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo sia fuori e la più stimolante me l'ha fatta Andrea Agnelli. Lascio ...

Buffon lascia la Juventus : «Sabato ultima partita in bianconero Il futuro? Non ho ancora deciso» : Gigi Buffon dice addio alla Juventus e lo fa non trattenendo le lacrime: «Quella di sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus». Il 40enne capitano lascia il club bianconero dopo ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia. Deciderò la settimana prossima : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino.--"Nel 2001 la Juventus ha preso un talento straordinario, ma sono diventato campione grazie alla Juve", ha spiegato Buffon in ...

Buffon saluta la Signora ma forse non la Champions : Domenico Latagliata Davide Pisoni Torino A cosa dirà basta Gigi Buffon oggi? Sicuramente alla Signora, forse al calcio. Nel lungo addio del capitano bianconero e della Nazionale ci sono una certezza e ...

Juventus - Buffon 'Ritiro Sarei disonesto se non ammettessi di avere paura' : È gratificante sapere che pochi di noi hanno giocato 5 Coppe del Mondo, sarebbe stato speciale giocare il sesto Mondiale, ma a volte bisogna accontentarsi'. Tags Argomenti: Juventus Serie A ...

La sorella di Buffon : "Negli occhi non c'è la voglia di smettere" : A parlare è la sorella Veronica , tre anni più grande, che di sport ad alti livelli ne sa qualcosa avendo militato nella serie A1 di pallavolo. Alla redazione di Tuttosport ha confidato che guardando ...

"L'addio di Buffon? Non come Totti". E i tifosi della Roma si infuriano : Le parole di Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, sono risultate indigeste ai tifosi Romanisti, che sui social hanno sollevato un polverone mediatico.Bufera sui socialMartina intervistato da JuveNews aveva dichiarato: "L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei Romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini". Apriti ...