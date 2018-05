Buffon | lettera d' addio alla Juventus | “Sarò sempre tuo” “Non voglio smettere di

Juventus - l’addio di Buffon : la lettera del portiere - indicazioni per il futuro : Il portiere Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus in conferenza stampa, adesso il numero uno si prepara per nuove sfide. Ecco il lungo post sul profilo Facebook: “6111. Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perché ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che ...