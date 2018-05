Buffon e l’addio alla Juventus | Maldini | “ci accomuna l’amore per il calcio | ma non

News Sportive 17/05/2018 – L’addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

L’addio di Gigi Buffon : «Sabato la mia ultima partita con la Juve» : L’ha amata più di ogni cosa, e le ha sempre dato le spalle. L’ha protetta, senza mai guardarla né toccarla. Ora, le volta definitivamente le spalle. E se ne va. Gianluigi Buffon detto Gigi esce dalla porta. L’annuncio lo fa un giovedì qualunque in una sala dell’Allianz Stadium. Dopo più di mille partite, 700 gol subiti e decine di migliaia di parate; dopo nove scudetti, una coppa Uefa e un Mondiale; dopo 40 anni di vita vissuta e 23 ...

Buffon prepara l’addio - Moggi lo incorona : “ha tutte le carte in regola per essere il mio erede alla Juve” : Luciano Moggi ha parlato del futuro di Gigi Buffon, incoronandolo come suo erede una volta che avrà detto basta con il calcio giocato Nella giornata di oggi Gigi Buffon svelerà il suo futuro, intervenendo in conferenza stampa da Vinovo. Tutti attendono l’annuncio dell’addio al calcio giocato, ma il portiere bianconero ci ha abituato a sorprese e colpi di scena, dunque potrebbe anche decidere di andare a giocare all’estero, ...

Roberto Mancini nuovo ct dell’Italia/ Balotelli - Buffon e l’addio ai Dinosauri della Restaurazione : Roberto Mancini nuovo ct dell’Italia: Balotelli, Buffon e l’addio ai Dinosauri della Restaurazione. Inizia il nuovo ciclo del commissario tecnico alla guida degli azzurri(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:03:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino […] Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono […]”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e ...