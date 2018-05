MPS - titolo sospeso e riammesso/ Borsa - perdita del 4 - 2% : Bufera per le parole di Claudio Borghi : Mps news, andamento del titolo in Borsa. Su Montepaschi le dichiarazioni di Pier Carlo Padoan e Claudio Borghi Aquilini mentre Piazza Affari perde terreno(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:42:00 GMT)

Bufera per le parole di Borghi : Mps sospeso e poi riammesso : Le parole di Borghi sono state poi commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , che le ha definite 'gravi' per aver provocato 'una crisi di fiducia' . 'Così si mette a ...

Ryanair taglia i tempi per il check in on line : da 4 a 2 giorni - sui social è Bufera : Ryanair 'taglia' ancora e finisce nel mirino dei passeggeri che pure scelgono di spendere poco al momento di mettersi davanti al computer: questa volta la compagnia irlandese ha ridotto, a partire dal ...

Strage a Nizza - ma è un errore : clamorosa gaffe di Sky/ Video - in onda per errore ultim'ora del 2016 : è Bufera : Strage a Nizza, ma è un errore: la clamorosa gaffe di Sky. In onda per errore ultim'ora del 2016: è bufera, sui social monta la rabbia. L'emittente satellitare per ora non interviene...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:38:00 GMT)

Giappone - Bufera sessista «Le donne single? Un peso per la società» : Pregiudizi che, però, continuano a sopravvivere nella classe dirigente politica del Paese. Le parole del deputato Kato non sono le prime che vanno in questa direzione. Era il 2007 quando l'allora ...

“Lui no!”. L’Eredità - per il dopo Frizzi Bufera sulla scelta del nuovo conduttore. Caduti i nomi di Carlo Conti e Marco Liorni - ecco che spunta quest’altro : Carlo Conti non resterà. dopo la morte di Fabrizio Frizzi la Rai aveva scelto lui. Una scelta di cuore, per l’amicizia che legava di due conduttori, che però già dalle prime fasi aveva subito avuto il sapore del contratto a termine. Carlo Conti non potrà condurre L’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Così nei giorni scorsi era partito il toto nome per la triste successione di Fabrizio Frizzi. La ...

“Che rabbia…”. Vanessa Incontrada nella Bufera per la fiction ‘Il Capitano Maria’. Ecco perché : Per la gioia dei suoi fan, Vanessa Incontrada è tornata in tv da protagonista con una fiction che, appena iniziata, ha fatto registrate un boom di ascolti. È il ‘Capitano Maria’ e la prima puntata è andata in onda lo scorso 7 maggio e ha fatto ‘il botto’: La prima puntata della serie, in onda su Raiuno, ha fatto il botto: è stata seguita da una media di più di 7 milioni di spettatori con uno share del 28.50%, ...

"La razza bianca sopporta meglio l'alcol" : Bufera sul volantino per le scuole : Gaffe, disattenzione o errore che dir si voglia, fa discutere quanto accaduto a Treviglio. "Alcune razze sono costituzionalmente meno tolleranti all'alcol della razza bianca". Ha provocato molte polemiche...

Bufera prosciutto di Parma e San Daniele : per anni acquistato quello 'falso' Video : Sequestrati più di 300 mila cosciotti di prosciutto crudo e 140 allevamenti sono finiti sotto indagine dalla Procura di Torino. Ben 220 mila dei prodotti in questione sono stati rivenduti ai marchi San Daniele e di Parma. Il valore di questo giro ammonta ad un totale di 90 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una truffa bella e buona ai danni del cliente che crede di acquistare un prosciutto di un certo tipo ma in realta' non è così. I ...

Gf - Bufera su Luigi Favoloso per il tatuaggio nazista. La comunità ebraica protesta : L'esperienza al Gf Nip di Luigi Favoloso si sta facendo parecchio discussa e intricata.Dopo il pericoloso avvicinamento a Patrizia Bonetti e la seguente fine della relazione con Nina Moric, e dopo i duri attacchi ad Aida Nizar, Luigi è finito nel mirino del pubblico per un tatuaggio sull'avambraccio. Il motivo? Il settimanale Nuovo ha diffuso delle immagini esclusive che riprendono il concorrente del Gf prima di entrare nella Casa. L'ex ...

Luigi Favoloso nella Bufera : scoperto il tatuaggio. Se l’è fatto coprire poco prima di entrare al Grande Fratello - ma ora escono le foto. E monta la polemica. Ecco che si era tatuato sul braccio : È un Grande Fratello nato sotto il segno della polemica, questo targato Barbara D’Urso. prima che iniziasse si è molto discusso sull’opportunità di far entrare concorrenti già noti al pubblico. “Ma non dovevano essere sconosciuti?”, ci si chiedeva quando le indiscrezioni su quello o quell’altro inquilino cominciavano a circolare con insistenza diventando poi ufficiali. Poi il reality è partito e, tempo una ...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. Claudio Baglioni nella Bufera. È la pretesa del cantautore per tornare alla conduzione del Festival. Una richiesta che i fan non hanno per niente gradito : polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

“Ma quale reali - siete dei barboni”. Harry e Meghan nella Bufera : tutta colpa degli inviti per il “matrimonio dell’anno” che non sono davvero piaciuti a nessuno. La frase incriminata - il dietrofront (imbarazzante) di Buckingham Palace : Ci sarà spazio anche per i comuni mortali in quello che è stato già definito come il matrimonio dell’anno, la cerimonia che sancirà l’unione tra il principe Harry e la sua bella Meghan. Chiudere le porte ai sudditi britannici, da sempre appassionati delle vicende della famiglia reale, sarebbe d’altronde stata un scelta troppo anacronistica e antipatica per un evento che deve essere invece una festa per tutto il Regno ...

Bufera molestie sull'Accademia Salta il Nobel per la Letteratura : Il terremoto delle molestie sessuali che hanno generato il movimento #MeToo scuote ogni angolo del mondo, travolge decine di Paesi, investe i settori più disparati e mantiene un unico comune ...