Brexit | Irlanda | ' Sempre più probabile che non si raggiunga accordo'

Ue : "Questione Irlanda - Brexit a rischio" : 18.10 La questione irlandese - Irlanda del Nord in Brexit col Regno Unito e Eire, invece, saldamente in Europa - mette a rischio i negoziati per l'addio britannico alla Ue. Così il capo negoziatore europeo Barnier, che sottolinea: "Il quadro dell' accordo deve contenere una soluzione chiara e operativa per l'Irlanda" e "funzionerà solo una soluzione specifica per il N.Irlanda",da concordare "rapidamente prima di giugno su vari punti". No a ...