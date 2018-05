tomshw

: Bosch, le tecnologie del futuro per la sicurezza in moto - TomsHWItalia : Bosch, le tecnologie del futuro per la sicurezza in moto - TomsHWItalia : Bosch, le tecnologie del futuro per la sicurezza in moto - FMformulamotori : Motociclette più sicure con le tecnologie Bosch -

(Di venerdì 18 maggio 2018) MSC Ilrcycle Stability Control , MSC, pere il primo sistema dial mondo 'tutto in uno' per veicoli a due ruote . Monitorando i parametri del veicolo a due ruote, come l'angolo di ...