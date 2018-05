Borse in calo | con l’incertezza politica lo spread sfonda quota 160 punti

Le Borse ancora in calo E lo spread arriva a 160 : Lo spread anche oggi continua a salire. Il differenziale tra i Btp e i bund tedeschi ha toccato quota 160. Il Btp si è attestato al 2,2 per cento ed è ancora in crescita rispetto ai livelli toccati ...

Borse in calo - lo spread verso quota 160 punti : MILANO - Ore 11.40. Occhi ancora puntati sullo spread in coda a una settimana che ha visto il differenziale Btp/Bund tornare alla ribalta dopo gli scossoni seguiti alla pubblicazione delle prime ...

Borse in calo - lo spread sale ancora : MILANO - Ore 11. Occhi ancora puntati sullo spread in coda a una settimana che ha visto il differenziale Btp/Bund tornare alla ribalta dopo gli scossoni seguiti alla pubblicazione delle prime ...

Borse e mercati : Avvio deciso di Piazza Affari - +1%. Spread Btp in calo a 147 punti - sale tasso : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier.

Borse e mercati : Spread Btp apre in calo a 147 punti - sale tasso : Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in lieve calo rispetto alla soglia dei 150 punti sfondati ieri dopo le indiscrezioni sulla Bozza di contratto per il governo tra M5S e Lega a 147,7 ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - focus su inflazione Ue : ...piano di rialzo dei tassi nonostante abbia omesso nel suo comunicato la frase in cui ribadiva di monitorare l'inflazione in modo attento e in cui affermava in precedenza che l'outlook dell'economia ...

Borse Asia in calo - colpa di tecnologici : ANSA, - MILANO, 23 APR - Borse Asiatiche sotto pressione, sulla scia del crollo del settore tecnologico che ha segnato il fine settimana scorso. Oggi Tokyo ha chiuso in perdita dello 0,33% a quota 22.

Borse ASIA-PACIFICO in calo - pesano Borse cinesi : ... zavorrate anche dalle borse cinesi, dove prevale il timore che il rallentamento della crescita del credito e l'irrigidimento dei vincoli normativi inizierà a pesare sull'economia nazionale.

Borse : Europa in calo - Milano - -0 - 2% - : ANSA, - Milano, 11 APR - Borse europee in calo frazionale, con l'Euro Stoxx 50 in discesa dello 0,57%, con Londra e Milano in ribasso dello 0,2%, mentre Francoforte cede lo 0,8% e Parigi lo 0,6%. ...

Borse in calo - la guerra commerciale fra Usa e Cina spaventa gli investitori : Trump ha annunciato nuovi dazi su prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi di dollari , poco meno dei 60 preventivati, mentre l'economia del Dragone non è rimasta a guardare e ...

Borse in calo. A Piazza Affari vola Mediaset : Partenza debole per le principali Borse europee condizionate negativamente delle pessime performance dei mercati americani e asiatici . A pesare sul sentiment degli investitori, contribuisce l'acuirsi ...

Borse in calo sullo scontro commerciale Usa-Cina : MILANO - Il botta e risposta commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a farsi sentire sul mercato. Dopo la pesante seduta registrata ieri a Wall Street oggi le Borse asiatiche hanno vissuto una ...

Borse in calo - ma evitato il panico - per ora - : ... +0,97%, e Snam , +0,83%, , infatti, hanno fatto registrare buoni rialzi, grazie in particolare ai buoni dati comunicati da Enel, il comparto potrebbe poi trarre giovamento dal fatto che la politica ...