Borsa Tokyo apre in lieve rialzo

Tokyo - Borsa in rialzo : Nikkei +0 - 25% : 2.51 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, sostenuta dalla rivalutazione del dollaro sullo yen - che favorisce i titoli dell'export e malgrado la recente correzione degli indici azionari Usa. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,25% a quota 22.895,10. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul biglietto verde a un livello di 110,80, e sulla moneta unica a un valore di 130,70.

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +0 - 53% - : Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e la graduale svalutazione dello yen sulle principali divise, che da slancio al ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +0 - 53% - : ANSA, - Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e la graduale svalutazione dello yen sulle principali divise, che da ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +0 - 53% - : ANSA, - Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e la graduale svalutazione dello yen sulle principali divise, che da ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 53% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,53% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.838,37 punti, con un guadagno di 121,14 punti, pari allo 0,53 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.820,62 punti, scendendo in mattinata fino a 22.799,16 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel tardo ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 46% - : ANSA, - Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo apre gli scambi in positivo, seguendo l'andamento degli indici azionari statunitensi e la progressiva rivalutazione del dollaro. Il Nikkei guadagna lo 0,46%, ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 46% - : ANSA, - Tokyo, 17 MAG - La Borsa di Tokyo apre gli scambi in positivo, seguendo l'andamento degli indici azionari statunitensi e la progressiva rivalutazione del dollaro. Il Nikkei guadagna lo 0,46%, ...

Tokyo - Borsa in rialzo : Nikkei +0 - 46% : 3.08 La Borsa di Tokyo apre gli scambi in positivo, seguendo l'andamento degli indici azionari statunitensi e la progressiva rivalutazione del dollaro. Il Nikkei guadagna lo 0,46%, a quota 22.820,97, aggiungendo 103 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, trattando a un livello di 110,30, e sull'euro a quota 130,40.

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 44% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,44% – La Borsa di Tokyo anche oggi chiude in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.717,23 punti, con una perdita di 100,79 punti, pari allo 0,44 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.730,12 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 22.796,14 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

Borsa - Tokyo apre in lieve calo - -0 - 35% - : ANSA, - Tokyo, 16 MAG - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno meno, in scia alla flessione degli indici azionari Usa e mentre gli investitori digeriscono il dato sulla prima contrazione ...

Borsa - Tokyo in ribasso : Nikkei -0.35% : 3.49 La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno meno, in scia alla flessione degli indici azionari Usa e mentre gli investitori digeriscono il dato sulla prima contrazione del Pil giapponese dal 2015. Il Nikkei cede lo 0,35%, a quota 22.738,85, con una perdita di 79 punti. sul mercato valutario lo yen si mantiene satabile sul dollaro a un livello di 110,20 e sull'euro a quota 130,40

La Borsa di Tokyo chiude in ribasso : l'indice Nikkei a -0 - 21% : La Borsa di Tokyo chiude in calo, con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali tra Pechino e Washington. Il Nikkei fa segnare un -0,21%, a quota 22.818,02. Sul mercato valutario lo yen è ...

Borsa : Tokyo chiude in lieve calo - -0 - 21% : ANSA, - Tokyo, 15 MAG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in lieve calo con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali commerciali tra Pechino e Washington, mentre si consolidano ...

Borsa - Tokyo apre invariata - +0 - 08% - : ANSA, - Tokyo, 15 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata con gli investitori che guardano ai negoziati commerciali commerciali tra Pechino e Washington, e sempre dalla Cina sono attesi ...