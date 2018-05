Borsa | Piazza Affari chiude in netto ribasso | Ftse Mib -1 | 48%

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 29% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,29% a 23.801 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 26.046 punti.

Borsa : Piazza Affari in altalena - Ftse Mib torna positivo : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – In altalena Piazza Affari con il Ftse Mib che torna a viaggiare al rialzo. Alle 17 l’indice guida registra un progresso dello 0,13% a 23.765 punti, mentre l’All Share cresce dello 0,12% a 26.012. Pesante il comparto bancario con Mps che torna alle contrattazioni dopo avere avuto uno stop al ribasso. Le azioni del Monte dei Paschi cedono il 7,92% a 2,9 euro. Giù Ubi (-3,81%), Unicredit (-1,8%), ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Borsa - Piazza Affari riparte positiva - +1% - . Migliora anche lo spread : Dopo il tonfo di ieri , -2,3%, il Ftse Mib effettua il rimbalzo sulla scia del contratto di governo Lega-M5s ammorbidito su uscita dall'Unione monetaria e debito pubblico - La Borsa di Milano, dopo il ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

Borsa - piazza affari : spread a 150/ Matteo Salvini : “Vuol dire che stiamo facendo bene” : spread in rialzo, piazza affari debole: il contratto M5s-Lega ha dato i primi effetti, con Btp-Bund sopra quota 140 punti, borse preoccupate "senza isterismi"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:18:00 GMT)

Il default interno spaventa la Borsa I bancari deprimono Piazza Affari Spread - investitori sulla difensiva : La politica italiana tiene gli investitori sulla difensiva. Certo, la bozza di accordo tra Lega e M5S circolata ieri è stata definita “superata” dai diretti interessati, ma quei 250 miliardi di Btp nel bilancio della Bce che secondo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero da stracciare per tagliare il debito pubblico italiani creano tensioni in Borsa e sul mercato secondario dei titoli di Stato Segui su Affaritaliani.it

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 03:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati dell'Eurozona (15 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 05:26:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra quota 24.000 (14 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di stare sopra quota 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 04:37:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread. Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)