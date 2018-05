Borsa Milano di nuovo in forte calo per scetticismo mercati

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 48% - : ANSA, - Milano, 18 MAG - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,48% a 23.449 punti.

Borsa Milano resiste a cali banche - tassi Bond Usa al massimo dal 2011 : Il chief strategist di Nordea Jan von Gerich sottolinea in una nota ai clienti che con il governo 'del cambiamento' , 'i problemi sottostanti dell'economia italiana, come mercato del lavoro poco ...

Borsa Milano chiude in lieve rialzo ma mercati nervosi su politica - ... : Piazza Affari chiude la seduta con un leggero rimbalzo rispetto al tonfo della vigilia ma in un mercato che continua ad evidenziare segnali di nervosismo per le evoluzioni del quadro politico in ...

Borsa : Milano chiude positiva - cede Mps : ANSA, - Milano, 17 MAG - Dopo aver ondeggiato per tutta la seduta attorno alla parità, Piazza Affari ha concluso la giornata lievemente positiva: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,29% a ...

Borsa : Milano fiacca con banche deboli : ANSA, - Milano, 17 MAG - Piazza Affari si avvicina alla chiusura sempre incerta tra terreno positivo e negativo , Ftse Mib -0,1%, , facendo peggio di circa mezzo punto percentuale rispetto alle altre ...

Borsa : Milano apre a +0 - 41% : ANSA, - Milano, 17 MAG - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,41% a quota 23.830,61 punti.

Borsa Milano parte in rialzo con Europa piatta - bene Tim - ... : Piazza Affari tenta un minirimbalzo dopo il tonfo di ieri dovuto all'incertezza politica. ** Nelle prime battute l'indice FTSE Mib sale dello0,79%, l'Allshare dello 0,76% contro un'Europapiatta. ** TELECOM ITALIA sale dell'1,16% dopo i contitrimestrali annunciati ieri che su base ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

Borsa - Milano va a picco con timori politica : L'incertezza politica e lo scenario di indiscrezioni emerse con la prima bozza del 'contratto' per il Governo preparato da Movimento 5 Stelle e Lega mandano a picco la Borsa di Milano. Il Ftse Mib chiude la seduta ...

