Borsa di New York chiude debole | Dj +0 | 01%

Ferma al palo la Borsa di New York : Ieri, la statistica sulle vendite al dettaglio ha segnalato un'accelerazione del ritmo di crescita dell'economia americana, nel secondo trimestre. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra una ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata : TeleBorsa, - Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 31% - Pirelli a +4 - 34% (15 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici dall'Eurozona. Attenzione anche allo scenario politico interno. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:39:00 GMT)

