Borsa | banche e utility bersagliate Sale lo spread

Borsa Milano resiste a cali banche - tassi Bond Usa al massimo dal 2011 : Il chief strategist di Nordea Jan von Gerich sottolinea in una nota ai clienti che con il governo 'del cambiamento' , 'i problemi sottostanti dell'economia italiana, come mercato del lavoro poco ...

Mps - il tracollo in Borsa figlio del rapporto malato tra banche e politica : Ennesima giornata difficile per Mps in borsa. I titoli della banca senese sono stati lungamente sospesi per eccesso di ribasso e hanno poi terminato la seduta in calo dell’8,8% a 2,92 euro con oltre 9 milioni di pezzi scambiati. Il tentativo di ripresa delle quotazioni iniziato la scorsa settimana con la diffusione di conti trimestrali in utile pare già abortito. A riportare il titolo sulla terra le dichiarazioni dell’onorevole leghista Claudio ...

Borsa : Milano fiacca con banche deboli : ANSA, - Milano, 17 MAG - Piazza Affari si avvicina alla chiusura sempre incerta tra terreno positivo e negativo , Ftse Mib -0,1%, , facendo peggio di circa mezzo punto percentuale rispetto alle altre ...

Borsa - quant'è costata la bozza Vanno in fumo 13 miliardi di euro Le banche bruciano 5 miliardi : La politica italiana tiene gli investitori sulla difensiva. Certo, la bozza di accordo tra Lega e M5S circolata ieri è stata definita “superata” dai diretti interessati, ma quei 250 miliardi di Btp nel bilancio della Bce che secondo Matteo Salvini e Luigi Di Maio sarebbero da stracciare per tagliare il debito pubblico italiani creano tensioni in Borsa e sul mercato secondario dei titoli di Stato Segui su affaritaliani.it

Di Battista : «Borsa giù? Ascoltate la gente nei bar non le banche d'affari» : «A quanto pare i «fantomatici» mercati sono tornati a farsi sentire. Eppure non aprivano bocca quando si massacravano i lavoratori, si tagliavano le pensioni, si regalavano denari pubblici alle banche ...

Di Battista : «La Borsa perde? Ascoltate la gente nei bar non le banche d'affari» : Appello dell'ex deputato ai parlamentari del M5Stelle e della Lega: «Siate patrioti , voi rappresentate il popolo italiano non gli emissari del capitalismo finanziario»

Borsa Milano negativa - banche deboli su politica - vola Vittoria... : Piazza Affari avvia le contrattazioni in ribasso, zavorrata dalle indiscrezioni sulla bozza del contratto di governo M5s-Lega. Ne risentono soprattutto le banche.

Volvo - Geely vuole lo sbarco in Borsa - recluta banche d'affari : Roma, 11 mag. , askanews, La cinese Geely punta a far sbarcare in Borsa la controllata Volvo, riporta il Financial Times citando fondi industriali e ipotizzando un doppio collocamento sulle Borse di ...

La Borsa 'incassa' Trump - petrolio in rialzo. Bene le banche : La "schiarita" politica, con la richiesta al Quirinale di altre 24 ore di tempo da parte di Lega e 5 stelle per trovare un accordo, non sembra rassicurare molto gli investitori. Nel resto d'Europa si ...

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari calano le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

La Borsa teme le elezioni a luglio Indici giù - spread oltre quota 130 A Piazza Affari giù le banche : Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti Segui su Affaritaliani.it

I Report di TeleBorsa - Banche - l'esercizio 2017 sancisce il turnaround : ...Sanpaolo 3.111 7.316 Unicredit -11.790 5.473 UBI Banca -830 691 Banco BPM -1.614 2.616 BPER 16 177 Finecobank 212 214 Totale -10.896 16.487 Dati in milioni di euro Grazie alla ripresa dell'economia, ...

I Report di TeleBorsa - Banche - l'esercizio 2017 sancisce il turnaround : ...Sanpaolo 3.111 7.316 Unicredit -11.790 5.473 UBI Banca -830 691 Banco BPM -1.614 2.616 BPER 16 177 Finecobank 212 214 Totale -10.896 16.487 Dati in milioni di euro Grazie alla ripresa dell'economia, ...

Borsa : Asia sale - balzo banche Cina : ANSA, - MILANO, 24 APR - Borse Asiatiche in buon rialzo. Corrono gli indici cinesi con Shanghai in progresso dell'1,8% e Shenzhen dell'1,9%, tra gli acquisti soprattutto sui bancari, dopo le notizie ...