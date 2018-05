BOOM! Loredana Lecciso torna a Domenica Live

davidemaggio

(Di venerdì 18 maggio 2018)Botta e risposta. Se pensavate che la settimana mediatica dei Carrisi, aperta lunedì da Romina Power a L’intervista, si concludesse in bellezza domani sera con l‘ospitata ad Amici di Albano con l’ex consorte vi sbagliavate.20 maggio c’è un altro appuntamento che gli irriducibili fan della saga di Cellino San Marco non potranno perdere. Protagonista, questa volta,. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che l’ormai ex compagna è pronta al ritorno in tv. Teatro dell’ospitata non poteva essere che. Barbara D’Urso si è aggiudicata ancora una volta le “performance cuore a cuore” diche per la seconda volta nel giro di un mese e mezzo si riaffaccerà nel salotto festivo di Canale 5. L’ultima volta, va detto, era stata abbastanza sfuggente, questa volta si sbottonerà ...