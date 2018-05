Bologna | un nuovo studentato da 500 posti in via Serlio

Calciomercato Bologna - mossa per il nuovo portiere : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per concludere una stagione altalenante, raggiunto l’obiettivo della salvezza si sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. In particolar modo si sta cercando un nuovo estremo difensore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino è finito Emil Audero, impegnato a difendere i pali del Venezia ma di proprietà della ...

Scienza - a Bologna apre la “Macchina del Tempo” : un nuovo Museo di Realtà Virtuale sulla storia della città : Uno sguardo inedito al Medioevo attraverso l’occhio acuto della tecnologia. E’ una Bologna ricostruita attraverso una perfetta sintesi tra il rigore storico e la quotidianità quella raccontata dal nuovo Museo che aprirà i battenti questo fine settimana all’ombra delle Due Torri, il Museo Realtà Virtuale ‘La macchina del tempo’. Nato dall’esperienza del Museo della storia della città di Palazzo Pepoli, che ...

Catturato di nuovo il maniaco sessuale di Bologna : ecco come agiva. Il video della sua ultima aggressione : La Polizia ha diffuso il video che mostra l’ultima aggressione di Cesarin Tivadar, il maniaco sessuale fermato a Bologna. Le telecamere lo hanno ripreso mentre segue e aggredisce una studentessa 20enne sul portone di casa, all’alba di domenica scorsa. Tivadar non è sconosciuto alle forze dell’ordine. Già quattro anni fa fu fermato in Danimarca dopo aver palpeggiato e aggredito diverse ragazze a Bologna. Dopo l’arresto ...

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

DIRETTA / Bologna Verona (risultato live 1-0) streaming video e tv : Palacio sfiora di nuovo il raddoppio : DIRETTA Bologna Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Dall'Ara gli scaligeri continuano a credere nella possibilità di salvarsi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:31:00 GMT)

Bologna - di nuovo online il sito «antibufale» Butac.it : Il sito anti bufale era stato oscurato venerdì scorso dalla polizia postale dell'Emilia Romagna, su ordine del gip del Tribunale di Bologna dopo la richiesta del pm Augusto Borghini. Tutto era partito ...

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

Gianmarco Pozzecco/ Nuovo allenatore Fortitudo Bologna : sostituisce Matteo Boniciolli : Gianmarco Pozzecco Nuovo allenatore della Fortitudo Bologna: annuncio ufficiale da parte della società emiliana, la Mosca Atomica sostituisce Matteo Boniciolli che si è dimesso(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Basket - Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna : La Fortitudo Bologna ha scelto il successore di Matteo Boniciolli sulla panchina biancoblù: sarà Gianmarco Pozzecco, il 45enne indimenticato giocatore di fine anni '90 e inizio millennio, che ha ...