Bollo auto | la scadenza a maggio

Bollo auto - chi deve pagare entro maggio : Scadenza Bollo , occhio alla data . entro il 31 maggio, infatti, i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con Bollo scaduto ad aprile 2018 - residenti in Regioni che non hanno stabilito termini ...

Bollo auto - più ingombri e più paghi. Così tuteliamo salute e ambiente urbano : Quasi tutte le città italiane ed europee hanno dimensioni a misura d’uomo. A piedi, a cavallo, al più in carrozza. Per più di 100 anni hanno accolto a fatica la crescita esponenziale delle auto e (fino a un certo punto) sono riuscite ad adattare la scala dello sviluppo urbano alla mobilità a motore. Durante il boom economico, edilizio e infrastrutturale del nostro Paese, l’auto media – per esempio, la 1100 Fiat prodotta fino al 1969 ...

Niente Bollo per tre anni a chi rottama l'auto vecchia : Risparmio per tre anni con tanto di con ringraziamenti. "Cancellata la tassa Automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante, sostituendolo con uno nuovo a basse emissioni". È il provvedimento eco friendly varato dalla Regione Lombardia per incentivare la sostituzione del parco auto. A ricordarlo ieri l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini (nella foto) che ha anticipato che il governatore Attilio ...

Nei guai i furbetti del Bollo auto : I proprietari delle vetture erano ormai deceduti da tempo, ma gli eredi continuavano a sfruttare indebitamente l'esenzione del bollo auto per i portatori di handicap o invalidi. A scoprire i 'furbetti'...

Come si calcola il Bollo auto : Come si calcola il bollo auto? Conosciuto anche con il nome di tassa di circolazione, il bollo auto è un'imposta che si versa ogni anno (con cadenza variabile a seconda della data di immatricolazione del veicolo)...

Bollo auto non pagato - perché l'incubo potrebbe non finire mai : Ve lo avevamo già spiegato: se a tre anni dal mancato pagamento il Fisco non avanza richieste di pagamento il Bollo...

Un trucco per non pagare le multe - il Bollo e la revisione dell'auto? : Sulle strade italiane circolano oltre alle nostre auto anche tantissimi veicoli con targa straniera, molti dei quali però non appartengono a cittadini stranieri. Il punto è tutto qui, il regolamento europeo permette a veicoli stranieri di transitare liberamente per le strade di altri Paesi per un massimo di 12 mesi consecutivi, ma non essendoci più le frontiere tra i Paesi europei risulta molto complicato stabilirne il tempo di permanenza. Così ...

Bollo auto dei veicoli commerciali : facciamo chiarezza : Immatricolare un veicolo come veicolo commerciale porta a dei notevoli vantaggi a livello economico e finanziario, a partire da una …