Berlusconi - Salvini | giornata di scambi tesissimi

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa. Di Maio : pronto a passo indietro su premier : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . Intanto Luigi Di Maio si dice pronto a fare un passo di lato. 'Ho sempre detto che se il problema sono io, sono disponibile a non fare io il ...

Governo M5S-Lega - Berlusconi su Salvini<br> "Parla a nome suo - non del Centrodestra" : Inizia a scricchiolare in modo eclatante la coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva dato il via libera alla Lega per trattare con il Movimento 5 Stelle, ma adesso non è per nulla soddisfatto dal testo del Contratto di Governo definitivo pubblicato questa mattina. Il leader forzista si è detto “preoccupato” e “deluso”, prendendo le distanze da Salvini: “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono ...

Un pomeriggio inquieto per Salvini. Giornata di altissima tensione dopo le bordate di Silvio Berlusconi : pomeriggio inquieto. Giornata di altissima tensione. Matteo Salvini è nella sua Milano, nel suo habitat naturale. Eppure si muove quasi come un pesce fuor d'acqua. Da Aosta arrivano le durissime parole di Silvio Berlusconi, che demolisce l'accordo con il Movimento 5 stelle e il contratto di governo che la Lega nel fine settimana sottoporrà agli iscritti. Gli azzurri iniziano a bombardare: "Si è posto fuori dal centrodestra". ...

Berlusconi : «Molta distanza da Salvini Io pronto a fare il premier» Video : Il leader di Forza Italia ad Aosta: noi in grado di fare un governo di lunga durata. Salvini? «Parla a nome suo e non della coalizione. Preoccupato per il giustizialismo contenuto nel contratto tra Lega e M5S»

Berlusconi avvisa Salvini : 'Siamo distanti - gli ho consigliato di andare a casa' : 'A Salvini nelle ultime telefonate gli ho consigliato di andare a casa'. Così Silvio Berlusconi arrivando ad Aosta e commentando il contratto di governo tra Lega e M5S. 'In questo momento su quel ...

M5S vota il programma. Berlusconi attacca Salvini : siamo lontani : Roma, 18 mag. , askanews, Con la pubblicazione ufficiale del 'Contratto per il governo del cambiamento' fra Lega e M5s, sottoposto oggi al voto on line degli attivisti stellati e nel fine settimana al ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima ... : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . 'Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa', ha detto il leader di Forza Italia ad Aosta per l'ultima ...

M5S vota il programma. Berlusconi attacca Salvini : siamo lontani : Salvini ha più volte ribadito il no a Di Maio capo del Governo e la richiesta pregiudiziale del Viminale, per gestire a nome della Lega "i rimpatri dei clandestini" e la politica per la sicurezza. Un ...

Governo - Berlusconi : distante da Salvini : 13.41 "In questo momento con Salvini c'è molta distanza. Ha sempre parlato a nome suo e della Lega, non a nome della coalzione. Gli ho consigliato di tornare a casa".Così il leader di FI Berlusconi. Si dice "preoccupato" per "la direzione giustizialista" presente nel contratto di Governo tra Lega-M5S.Inoltre si prevedono "costi per 100 miliardi".L'incarico "per formare il Governo dovrebbe andare al centrodestra. Otterremmo la maggioranza in ...