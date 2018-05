Berlusconi | ' Matteo fermati | sono pronto a guidare governo di cdx'

Berlusconi avverte : 'Matteo fermati - sono pronto a guidare governo di cdx' : A pochi giorni dalla sua riablitazione, il leader di Forza Italia sottolinea la distanza con Salvini e lo attacca : A lui ho consigliato di andare a casa, non ha mai parlato a nome della coalizione, ...

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia . ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

Salvini e la visita a sorpresa da Berlusconi ad Arcore : «Matteo - rischi grosso» : Se potesse parlare direbbe che «quei due» non vanno da nessuna parte, che aveva ragione lui, che tutti i nodi stanno venendo al pettine, e infine che « Salvini rischi a grosso, di farsi del male, perché ...

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa , ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Silvio Berlusconi - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Attento - l'alleanza si può rompere' : Silvio Berlusconi non sarà così clemente con il governo del suo alleato Matteo Salvini con Luigi Di Maio : 'In Parlamento faremo le pulci al nuovo esecutivo, controlleremo che i principi del l'alleanza ...

Berlusconi all'opposizione : "Ma Matteo non ha tradito" : Francesco Paolo Sisto spiega che su meno tasse e più sicurezza, rilancio dell'economia e dell'occupazione Fi collaborerà, ma sul reddito di cittadinanza c'è 'scetticismo'. Maurizio Gasparri ricorda ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...