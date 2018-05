Berlusconi | ' Disponibile a formare il governo se Mattarella mi darà l' incarico'

Governo - Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi Disponibile a passo indietro? Ce lo dirà Forza Italia” : “Abbiamo chiesto ventiquattro ore al presidente Mattarella che ce le ha concesse e ora aspettiamo il centrodestra. Se Berlusconi è disponibile ad un passo indietro per far nascere un Governo M5S-Lega ce lo dirà Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli uscendo da Montecitorio L'articolo Governo , Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo ...

Governo - Salvini : “Disponibile a parlare con Di Maio per riforme”. Lui : “No se c’è Berlusconi - si torni subito al voto” : Matteo Salvini insiste per far partire un Governo e sedersi al tavolo con i 5 stelle per parlare di riforme. Luigi Di Maio ribadisce il veto su Silvio Berlusconi e attacca: “Non è possibile nessun Governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”, ha scritto su Twitter postando una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui ...