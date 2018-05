Bergamo | spacciava droga in quartieri del centro | arrestato

sportfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) Milano, 18 mag. (AdnKronos) – E’ stato sorpreso mentre vendeva hashish a una donna. Per questo un 28enne è statodalla polizia locale. E’ accaduto a.Il giovane, residente in provincia die con precedenti specifici, è stato notato dagli agenti del nucleo di sicurezza urbana del Comune di, impegnati in un servizio di controllo in borghese in via Maglio del Lotto. Aveva appena vendutoa una donna residente in Spagna, ma domiciliata in città, quando è stato raggiunto e bloccato.Si tratta, fa sapere la polizia locale, del 24esimo arresto del 2018, avvenuto nell’ambito di un’operazione che ha interessato piazzale degli Alpini, via Bonomelli, Quarenghi e Malpensata. Costante l’impegno in questo frangente da parte del comando di via Coghetti e dell’assessorato alla sicurezza del Comune di, basti ...