"Vi sono le condizioni per una aspettativa di aumento sensibile dei prezzi nei prossimi 4 giorni con scostamenti compresi in 1 centesimo in più a litro" E'la previsione deidi impianti di Figisc e Anisa della Confcommercio. Dopo glieffettuati da Eni,il rialzo del prezzo del petrolio innesca prezzi dei carburanti più salati.A intervenire su pressie diesel IP, Q8 e Tamoil, che hanno deciso per 1 centesimo in più sue diesel.Il prezzo medio nazionale in modalità self dellaè ai massimi dal 2015.(Di venerdì 18 maggio 2018)