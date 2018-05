Benevento | l’annuncio di De Zerbi | “non sarò più l’allenatore”

calcioweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ultime partita sulla panchina delda parte di De, la conferma arriva dallo stesso allenatore in conferenza stampa: “E’ stato scritto, non è più un segreto che l’anno prossimo io non sia l’alleantore del. Una scelta semplice da capire, non c’è dietro alcuna motivazione extra se non il fatto che da una retrocessione non si possa ripartire dallo stesso allenatore. Lo penso e sono andato a ritrovare qualche esempio nella storia che potesse farmi cambiare idea: Colomba e Agostinelli gli unici. Non so se è la scelta giusta, neanche il tempo potrà dirlo. So che è la decisione presa in buona fede, comunicata tempo fa alla società, più di un mese fa, dopo la gara col Cagliari per l’esattezza. Questo tempo è servito per parlarci nei dettagli e per non far arrivare niente alla squadra, per non farli mollare prima del tempo. Ho letto di altre squadre, la società è ...