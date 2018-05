Bellezza | da biofiller ai tattoo bianchi | i trend della medicina estetica

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il tatuaggio da nero o a colori diventa bianco, mentre i filler diventano biologici e biodegradabili. Sono solo alcune delle novità che saranno presentate al 39esimo congressoSocietà italiana di(Sime), al via oggi a Roma e in corso fino a domenica. Ben lungi dal passare di moda, il tatuaggio è una pratica sempre più sdoganata e ormai diffusa non solo tra i giovani e gli adolescenti, ma anche tra gli adulti. Nel variegato mondo delha di recente fatto la propria comparsa anche l’inchiostro bianco, che consente di realizzare tatuaggi delicati ed eleganti, ideali per chi non vuole ricoprire il proprio corpo con disegni troppo colorati o troppo scuri e per ottenere un effetto sofisticato, glamour e meno appariscente. Per rendere un tatuaggio bianco visibile e compatto serve il lavoro di tatuatori altamente specializzati, che passino più e più volte ...