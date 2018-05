Belgio | polizia uccide una bimba migrante di 2 anni

Belgio - Polizia spara su un furgone di migranti in fuga : morta una bimba : D rammatico inseguimento sulle strade attorno a Bruxelles, in Belgio, dove una bambina curda di due anni è rimasta uccisa nel corso dello scontro a fuoco ingaggiato dalle Forze dell'ordine contro il ...

Belgio - bimba migrante uccisa in inseguimento polizia : Una bambina curda di due anni che viaggiava su un furgone con una trentina di migranti a bordo è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco, ieri, durante un inseguimento della polizia, che si è ...

Belgio - polizia insegue furgone di migranti e spara : uccisa bimba di due anni : Il furgone non si era fermato all'alt ed era partito un inseguimento terminato con gli spari della polizia. Nel mezzo vi erano trenta persone tra cui 26 adulti e quattro minori, tutti di origine curda, ma solo la piccola è stata ferita e poco dopo è morta. Per gli inquirenti locali il furgone era un mezzo di trafficanti di uomini.Continua a leggere

Belgio - polizia insegue migranti e spara : uccisa bimba di due anni : BRUXELLES - Una bambina curda di due anni che viaggiava su un furgone con una trentina di migranti a bordo è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco, ieri, durante un inseguimento della...

Belgio - bimba curda di 2 anni uccisa da proiettile : era in furgone inseguito dalla polizia. Indagini in corso : È’ stato uccisa “da un proiettile” la bambina di 2 anni di origine curda morta ieri in Belgio dopo che la polizia aveva inseguito il furgone su cui viaggiava con altri migranti e aveva aperto il fuoco contro il veicolo. Lo ha fatto sapere il procuratore di Mons, Frederic Bariseau, dicendosi “prudente” sull’ipotesi che quello sparo sia stato esploso dalla polizia. Ieri Bariseau aveva dichiarato che un’autopsia era in ...

In Belgio una bambina che viaggiava su un furgone con almeno 30 migranti è morta al termine di un inseguimento con la polizia : Nel sud del Belgio una bambina di due anni è morta dopo che per circa un’ora la polizia ha inseguito un furgone con a bordo almeno trenta migranti curdi, tra cui la madre della bambina. Non è chiaro come sia The post In Belgio una bambina che viaggiava su un furgone con almeno 30 migranti è morta al termine di un inseguimento con la polizia appeared first on Il Post.