Belgio | polizia insegue furgone di migranti e spara | uccisa bimba di due anni

Belgio - bimba curda di 2 anni uccisa da proiettile : era in furgone inseguito dalla polizia. Indagini in corso : È’ stato uccisa “da un proiettile” la bambina di 2 anni di origine curda morta ieri in Belgio dopo che la polizia aveva inseguito il furgone su cui viaggiava con altri migranti e aveva aperto il fuoco contro il veicolo. Lo ha fatto sapere il procuratore di Mons, Frederic Bariseau, dicendosi “prudente” sull’ipotesi che quello sparo sia stato esploso dalla polizia. Ieri Bariseau aveva dichiarato che un’autopsia era in ...

