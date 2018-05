Belgio | migrante di 2 anni uccisa durante inseguimento polizia

Belgio : Bimba migrante 2 anni uccisa in inseguimento polizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Belgio una migrante di 2 anni è morta alla fine di un inseguimento della polizia : Si trovava a bordo di un furgone insieme alla madre e a circa 30 altri migranti curdi: c'è stato un incidente e la polizia ha sparato, ma non si sa perché la bambina sia morta The post In Belgio una migrante di 2 anni è morta alla fine di un inseguimento della polizia appeared first on Il Post.