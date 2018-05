Belgio | bimba curda di 2 anni uccisa da proiettile | era in furgone inseguito dalla

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) È’ stato“da un” la bambina di 2di originemorta ieri indopo che la polizia avevailsu cui viaggiava con altri migranti e aveva aperto il fuoco contro il veicolo. Lo ha fatto sapere il procuratore di Mons, Frederic Bariseau, dicendosi “prudente” sull’ipotesi che quello sparo sia stato esplosopolizia. Ieri Bariseau aveva dichiarato che un’autopsia era in corso ma che la bambina “non era morta a causa della sparatoria”, ipotizzando cause come malattie o guida pericolosa in cui la testa della piccola avesse sbattuto nel fianco del veicolo. Il procuratore aveva anche precisato che a bordo del van viaggiavano 30 persone, di cui 26 adulte, tutte di origine. La piccola è morta in ambulanza mentre veniva trasportata in ospedale. “Queste persone vengono attualmente ascoltate, ...