Bayern Monaco | il portiere Neuer torna tra i convocati

(Di venerdì 18 maggio 2018) Dopo otto mesi lontano dai campi Manuelè pronto are in campo in occasione della finale di Coppa di Germania, traed Eintracht Francoforte, in programma domani sera all’ Olympiasstadion di Berlino. Il capitano della Mannschaft è stato infatti incluso dal tecnico Jupp Heynckes nell’elenco dei, alimentando così qualche speranza in più di riuscire a vedere il giocatore anche ai Mondiali in Russia (il ct tedesco Joachim Loew lo ha incluso martedì tra i 27 pre).si era fatto male a settembre 2017 (frattura del metatarso), un ricaduta dell’infortunio già subito in primavera e che hanno messo a rischio anche la carriera. “Forse la migliore notizia del giorno”, ha commentato fiduciosoche probabilmente partirà dalla panchina: si è allenato regolarmente con il gruppo questa settimana ma probabile che in porta ...