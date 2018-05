BAYE DAME IN OSPEDALE DOPO UN' AGGRESSIONE Foto | il pubblico si divide e c' è qualcuno che

BAYE DAME Dia aggredito : l’ex del GF 15 è in ospedale : Baye Dame Dia si è dovuto sottoporre ad un ricovero d’urgenza in ospedale, in seguito ad un’aggressione. Non è chiaro se quanto accaduto sia una conseguenza della sua espulsione dal GF 15 oppure una nuova ondata di odio che lo ha travolto nella sua città. Baye Dame Dia è stato infatti aggredito a Roma, come ha fatto sapere un suo caro amico tramite le Stories di Instagram. Sembra che non ci sia da preoccuparsi e che ...

